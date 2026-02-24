Dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram, Patrick Mouratoglou a évoqué le coaching sur le court, autorisé par l’ATP depuis 2022, en citant notamment Rafael Nadal.
« Rafa a dit un jour qu’il payait ses entraîneurs toute l’année, mais qu’il ne pouvait pas les utiliser dans les moments les plus importants. Je comprends cette frustration. C’est fou. Je suis heureux que les règles aient évolué et que le coaching soit désormais autorisé ! Encore une fois, l’UTS a été le premier à le faire. Je suis heureux que cela ait influencé l’Open d’Australie et l’ATP, qui ont accepté le coaching. Les entraîneurs ne sont donc pas sur le court, mais le coaching est désormais autorisé. Je sais que certaines personnes, des gens du tennis, des gens conservateurs, sont très fiers de dire que nous sommes le seul sport sans coaching. Les joueurs doivent donc réfléchir par eux‐mêmes. Oui, mais c’est nier l’essence même du sport. Le sport, c’est le coaching. Tous les sports de l’histoire ont toujours été une question de performance pour les athlètes et de coaching pour les entraîneurs. Et c’est une combinaison gagnante. C’est comme ça. Les joueurs, bien sûr, ce sont eux qui jouent, mais ils ont besoin du bon entraîneur pour faire carrière. Les entraîneurs jouent un rôle majeur et il est absurde de nous refuser, à nous les entraîneurs, la possibilité de faire notre travail pendant les matchs. Pour moi, cela semble fou. Et encore une fois, ce qui est génial, c’est que cela donne lieu à des moments incroyables. »
Publié le mardi 24 février 2026 à 12:26