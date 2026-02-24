Dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram, Patrick Mouratoglou a évoqué le coaching sur le court, auto­risé par l’ATP depuis 2022, en citant notam­ment Rafael Nadal.

« Rafa a dit un jour qu’il payait ses entraî­neurs toute l’année, mais qu’il ne pouvait pas les utiliser dans les moments les plus impor­tants. Je comprends cette frus­tra­tion. C’est fou. Je suis heureux que les règles aient évolué et que le coaching soit désor­mais auto­risé ! Encore une fois, l’UTS a été le premier à le faire. Je suis heureux que cela ait influencé l’Open d’Australie et l’ATP, qui ont accepté le coaching. Les entraî­neurs ne sont donc pas sur le court, mais le coaching est désor­mais auto­risé. Je sais que certaines personnes, des gens du tennis, des gens conser­va­teurs, sont très fiers de dire que nous sommes le seul sport sans coaching. Les joueurs doivent donc réflé­chir par eux‐mêmes. Oui, mais c’est nier l’es­sence même du sport. Le sport, c’est le coaching. Tous les sports de l’his­toire ont toujours été une ques­tion de perfor­mance pour les athlètes et de coaching pour les entraî­neurs. Et c’est une combi­naison gagnante. C’est comme ça. Les joueurs, bien sûr, ce sont eux qui jouent, mais ils ont besoin du bon entraî­neur pour faire carrière. Les entraî­neurs jouent un rôle majeur et il est absurde de nous refuser, à nous les entraî­neurs, la possi­bi­lité de faire notre travail pendant les matchs. Pour moi, cela semble fou. Et encore une fois, ce qui est génial, c’est que cela donne lieu à des moments incroyables. »