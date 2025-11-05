AccueilATPPatrick Mouratoglou : "Savez-vous ce que j’aime chez Novak ? Il a...
Patrick Mouratoglou : « Savez‐vous ce que j’aime chez Novak ? Il a ses convic­tions et il les défend, même si tout le monde est contre lui »

Jean Muller
Par Jean Muller

Dernièrement, Patrick Mouratoglou qui se fait plus discret que d’ha­bi­tude a évoqué le cas Novak Djokovic et il est plutôt admi­ratif du parcours de vie du Serbe.

« Savez‐vous ce que j’aime chez Novak ? Il a ses convic­tions et il les défend, même si tout le monde est contre lui. C’est incroyable. Nous vivons dans un monde où tout le monde suit les tendances et a peur de faire quelque chose de mal. Novak est prudent, mais quand il croit en quelque chose, rien ne peut l’arrêter. Je pense que c’est vrai­ment, vrai­ment spécial. J’apprécie énor­mé­ment cela, encore plus aujourd’hui avec les réseaux sociaux et tout le reste »

Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 12:24

