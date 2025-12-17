The Coach a mille anecdotes sur l’histoire du tennis et surtout du tour quand il était encore coach sur le circuit ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. D’ailleurs cette situation doit l’affecter lui qui adore par dessus tout faire ce métier. Dernièrement sur ses réseaux sociaux, il est revenu sur l’arrivée d’un certain Novak Djokovic et sur le fait que le Serbe avait clairement annoncé ses intentions.
« Je raconte toujours cette histoire : quand Roger et Rafa dominaient, j’ai parlé à la plupart des dix meilleurs joueurs, et ils m’ont dit qu’il était impossible de gagner un Grand Chelem. Et puis soudain, un jeune homme est apparu et a déclaré publiquement : « Je vais les battre. » Ce jeune homme, c’était Novak Djokovic. Le monde du tennis se demandait : « Comment peut‐il être aussi arrogant ? » Mais ce n’était pas de l’arrogance, c’était de la confiance en soi. Et finalement, il l’a fait »
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 09:20