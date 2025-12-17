The Coach a mille anec­dotes sur l’his­toire du tennis et surtout du tour quand il était encore coach sur le circuit ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. D’ailleurs cette situa­tion doit l’af­fecter lui qui adore par dessus tout faire ce métier. Dernièrement sur ses réseaux sociaux, il est revenu sur l’ar­rivée d’un certain Novak Djokovic et sur le fait que le Serbe avait clai­re­ment annoncé ses intentions.

« Je raconte toujours cette histoire : quand Roger et Rafa domi­naient, j’ai parlé à la plupart des dix meilleurs joueurs, et ils m’ont dit qu’il était impos­sible de gagner un Grand Chelem. Et puis soudain, un jeune homme est apparu et a déclaré publi­que­ment : « Je vais les battre. » Ce jeune homme, c’était Novak Djokovic. Le monde du tennis se deman­dait : « Comment peut‐il être aussi arro­gant ? » Mais ce n’était pas de l’ar­ro­gance, c’était de la confiance en soi. Et fina­le­ment, il l’a fait »