Lors d’une inter­view accordée à Tennis Majors, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou, qui a notam­ment travaillé avec Serena Williams, Holger Rune et actuel­le­ment avec Naomi Osaka, a évoqué la diffé­rence entre les meilleurs joueurs et les autres.

« Si l’on regarde les meilleurs joueurs profes­sion­nels, ils excellent entre cinq et dix matchs par an. Ils ne perdent pas tous les autres matchs s’ils ne jouent pas bien. L’une des clés de ce sport est donc de surmonter la frus­tra­tion liée aux mauvais matchs et de comprendre comment gagner dans ses mauvais jours. Il y a beau­coup de mauvais jours, et c’est normal. Et c’est ce que les grands cham­pions sont capables de faire. Ils remportent la plupart des matchs même lors­qu’ils ne jouent pas très bien. »