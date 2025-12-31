AccueilATPPatrick Mouratoglou : "Si Novak Djokovic parvient à réaliser cet objectif, quel...
Patrick Mouratoglou : « Si Novak Djokovic parvient à réaliser cet objectif, quel exploit ce serait pour lui ! »

Thomas S
Par Thomas S

Dans un post publié sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou a évoqué la possi­bi­lité de voir Novak Djokovic soulever un 25e tournoi du Grand Chelem, le véri­table objectif de sa fin de carrière. 

Et si l’en­traî­neur fran­çais ne cache que la tâche s’an­nonce complexe, il estime en revanche que ce serait un exploit retentissant. 

« Cela n’a jamais été aussi diffi­cile car, comme nous le savons tous, Sinner et Alcaraz dominent le jeu. Ils sont telle­ment au‐dessus du lot. Quand Novak a dû les affronter, il a déclaré que c’était trop diffi­cile, que le niveau était trop élevé, surtout en cinq sets. Les chances sont minces, Novak lui‐même le dit. Quel exploit ce serait pour lui, qui est le plus grand joueur de tous les temps chez les hommes, de remporter un dernier Grand Chelem à l’ère d’Alcaraz et de Sinner, et de décro­cher cet incroyable 25e Grand Chelem. »

Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 13:13

