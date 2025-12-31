Dans un post publié sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou a évoqué la possibilité de voir Novak Djokovic soulever un 25e tournoi du Grand Chelem, le véritable objectif de sa fin de carrière.
Et si l’entraîneur français ne cache que la tâche s’annonce complexe, il estime en revanche que ce serait un exploit retentissant.
« Cela n’a jamais été aussi difficile car, comme nous le savons tous, Sinner et Alcaraz dominent le jeu. Ils sont tellement au‐dessus du lot. Quand Novak a dû les affronter, il a déclaré que c’était trop difficile, que le niveau était trop élevé, surtout en cinq sets. Les chances sont minces, Novak lui‐même le dit. Quel exploit ce serait pour lui, qui est le plus grand joueur de tous les temps chez les hommes, de remporter un dernier Grand Chelem à l’ère d’Alcaraz et de Sinner, et de décrocher cet incroyable 25e Grand Chelem. »
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 13:13