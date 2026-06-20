Patrick Mouratoglou s’est amusé à faire quelques pronos­tics à l’ap­proche du début de l’édi­tion 2026 de Wimbledon.

Et sans grande surprise, en plus du tenant du titre, Jannik Sinner, l’en­traî­neur fran­çais a désigné deux autres grands favoris en l’ab­sence de Carlos Alcaraz.

« Deux joueurs béné­fi­cient d’un petit avan­tage supplé­men­taire. Novak Djokovic, car le gazon est peut‐être sa meilleure surface. Des échanges plus courts, davan­tage d’occasions de conclure les points rapi­de­ment, moins d’efforts physiques que ne lui imposent désor­mais les matchs en cinq sets. Lorsqu’il est en forme physi­que­ment, il conserve une longueur d’avance sur les autres. Et Sascha Zverev, car il arrive à Wimbledon pour la première fois de sa vie avec le statut de cham­pion de Grand Chelem. Ce statut change la donne. Cela jouera un rôle. Donc si quelqu’un d’autre que Sinner, Novak ou Zverev atteint la finale, ce sera pour moi une surprise. Bien sûr, c’est du tennis : tout peut arriver, et il y a des joueurs qui jouent magni­fi­que­ment sur gazon. Mais ce sont mes trois favoris. »