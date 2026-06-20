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Patrick Mouratoglou : « Si quelqu’un d’autre que ces trois joueurs atteint la finale de Wimbledon, ce sera pour moi une surprise »

Par
Thomas S
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Patrick Mouratoglou s’est amusé à faire quelques pronos­tics à l’ap­proche du début de l’édi­tion 2026 de Wimbledon. 

Et sans grande surprise, en plus du tenant du titre, Jannik Sinner, l’en­traî­neur fran­çais a désigné deux autres grands favoris en l’ab­sence de Carlos Alcaraz. 

« Deux joueurs béné­fi­cient d’un petit avan­tage supplé­men­taire. Novak Djokovic, car le gazon est peut‐être sa meilleure surface. Des échanges plus courts, davan­tage d’occasions de conclure les points rapi­de­ment, moins d’efforts physiques que ne lui imposent désor­mais les matchs en cinq sets. Lorsqu’il est en forme physi­que­ment, il conserve une longueur d’avance sur les autres. Et Sascha Zverev, car il arrive à Wimbledon pour la première fois de sa vie avec le statut de cham­pion de Grand Chelem. Ce statut change la donne. Cela jouera un rôle. Donc si quelqu’un d’autre que Sinner, Novak ou Zverev atteint la finale, ce sera pour moi une surprise. Bien sûr, c’est du tennis : tout peut arriver, et il y a des joueurs qui jouent magni­fi­que­ment sur gazon. Mais ce sont mes trois favoris. »

Publié le samedi 20 juin 2026 à 16:23

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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