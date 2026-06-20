Patrick Mouratoglou s’est amusé à faire quelques pronostics à l’approche du début de l’édition 2026 de Wimbledon.
Et sans grande surprise, en plus du tenant du titre, Jannik Sinner, l’entraîneur français a désigné deux autres grands favoris en l’absence de Carlos Alcaraz.
« Deux joueurs bénéficient d’un petit avantage supplémentaire. Novak Djokovic, car le gazon est peut‐être sa meilleure surface. Des échanges plus courts, davantage d’occasions de conclure les points rapidement, moins d’efforts physiques que ne lui imposent désormais les matchs en cinq sets. Lorsqu’il est en forme physiquement, il conserve une longueur d’avance sur les autres. Et Sascha Zverev, car il arrive à Wimbledon pour la première fois de sa vie avec le statut de champion de Grand Chelem. Ce statut change la donne. Cela jouera un rôle. Donc si quelqu’un d’autre que Sinner, Novak ou Zverev atteint la finale, ce sera pour moi une surprise. Bien sûr, c’est du tennis : tout peut arriver, et il y a des joueurs qui jouent magnifiquement sur gazon. Mais ce sont mes trois favoris. »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 16:23