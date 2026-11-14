Désormais entraîneur de Stefanos Tsitsipas, Patrick Mouratoglou a récemment donné son avis concernant la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev.
Et l’entraîneur français a tenu à prendre la défense de l’Allemand, pas épargné par les critiques ces derniers jours.
« Laissez Zverev tranquille. Il mérite d’être numéro 1 mondial. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent par rapport au fait que Sinner et Alcaraz étaient absents ou qu’il n’a pas battu beaucoup de joueurs du top 10. Celui qui a le plus de points est le numéro 1, tout simplement. C’est probablement le gars qui travaille le plus. Il y a 128 joueurs à chaque début de tournoi du Grand Chelem, et seulement un repart avec le trophée. Il avait une opportunité et il l’a saisie. Maintenant, le vrai défi pour lui est de conserver cette place avec Alcaraz en bonne santé et Sinner qui sera de retour en janvier. Et s’il parvient à les battre en tournoi, tout le monde fermera sa bouche. »
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 15:45