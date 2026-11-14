Désormais entraî­neur de Stefanos Tsitsipas, Patrick Mouratoglou a récem­ment donné son avis concer­nant la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev.

Et l’en­traî­neur fran­çais a tenu à prendre la défense de l’Allemand, pas épargné par les critiques ces derniers jours.

« Laissez Zverev tran­quille. Il mérite d’être numéro 1 mondial. Il y a beau­coup de gens qui le critiquent par rapport au fait que Sinner et Alcaraz étaient absents ou qu’il n’a pas battu beau­coup de joueurs du top 10. Celui qui a le plus de points est le numéro 1, tout simple­ment. C’est proba­ble­ment le gars qui travaille le plus. Il y a 128 joueurs à chaque début de tournoi du Grand Chelem, et seule­ment un repart avec le trophée. Il avait une oppor­tu­nité et il l’a saisie. Maintenant, le vrai défi pour lui est de conserver cette place avec Alcaraz en bonne santé et Sinner qui sera de retour en janvier. Et s’il parvient à les battre en tournoi, tout le monde fermera sa bouche. »