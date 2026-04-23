Forfait pour le Masters 1000 de Madrid en raison d’une bles­sure au poignet, Carlos Alcaraz pour­rait manquer Rome et Roland‐Garros.

Dans un nouveau post Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou s’est montré assez pessimiste.

« D’après les infor­ma­tions dont nous dispo­sons, je ne vois pas comment il pour­rait disputer le tournoi de Roland‐Garros. Tout d’abord, je suis content que Carlos Alcaraz pense à son avenir plutôt qu’au court terme. Quelle est la gravité de sa bles­sure ? Je n’en ai aucune idée. Mais peut‐être que ce n’est pas si grave et que c’était juste par mesure de sécu­rité. Je ne sais pas. Mais mon expé­rience me dit que s’ils ont décidé de lui mettre un plâtre, ce n’est pas bon signe. Tout d’abord, parce que le poignet doit rester complè­te­ment immo­bile. Et ensuite, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, je ne sais pas. Les muscles ne vont pas travailler du tout. Ils vont commencer à s’atro­phier et il faudra du temps pour qu’ils se remettent en forme. Donc pour moi, j’ai du mal à imaginer Carlos jouer à Roland‐Garros. C’est une déci­sion diffi­cile de ne pas jouer à Madrid, et proba­ble­ment de ne pas jouer à Rome, voire de faire l’im­passe sur Roland‐Garros. Il a dit : ‘Une carrière, c’est long. Je ne vais pas mettre en péril ma carrière à long terme pour le court terme, même si le court terme est très impor­tant.’ Carlos est double tenant du titre à Roland‐Garros. Il est égale­ment en lice pour la première place avec Jannik. »