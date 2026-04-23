Forfait pour le Masters 1000 de Madrid en raison d’une blessure au poignet, Carlos Alcaraz pourrait manquer Rome et Roland‐Garros.
Dans un nouveau post Instagram, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou s’est montré assez pessimiste.
« D’après les informations dont nous disposons, je ne vois pas comment il pourrait disputer le tournoi de Roland‐Garros. Tout d’abord, je suis content que Carlos Alcaraz pense à son avenir plutôt qu’au court terme. Quelle est la gravité de sa blessure ? Je n’en ai aucune idée. Mais peut‐être que ce n’est pas si grave et que c’était juste par mesure de sécurité. Je ne sais pas. Mais mon expérience me dit que s’ils ont décidé de lui mettre un plâtre, ce n’est pas bon signe. Tout d’abord, parce que le poignet doit rester complètement immobile. Et ensuite, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, je ne sais pas. Les muscles ne vont pas travailler du tout. Ils vont commencer à s’atrophier et il faudra du temps pour qu’ils se remettent en forme. Donc pour moi, j’ai du mal à imaginer Carlos jouer à Roland‐Garros. C’est une décision difficile de ne pas jouer à Madrid, et probablement de ne pas jouer à Rome, voire de faire l’impasse sur Roland‐Garros. Il a dit : ‘Une carrière, c’est long. Je ne vais pas mettre en péril ma carrière à long terme pour le court terme, même si le court terme est très important.’ Carlos est double tenant du titre à Roland‐Garros. Il est également en lice pour la première place avec Jannik. »
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 18:26