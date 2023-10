Revenant sur la fin de la domi­na­tion de Roger Federer, retraité depuis septembre 2022, et Rafael Nadal, actuel­le­ment blessé et absent depuis le mois de janvier 2023, Patrick Mouratoglou, dans l’une de ses fameuses vidéos sur Instagram, a estimé que ce moment devait forcé­ment arriver un jour ou l’autre même si c’est parfois diffi­cile à accepter.

L’entraîneur fran­çais estime néan­moins que la nouvelle géné­ra­tion a de belles choses à nous offrir sur le court.

« Nous avons eu la chance de voir les trois plus grands jouer en même temps, à la même époque. Mais nous savions qu’à un moment donné, cela devait s’ar­rêter et qu’un une page impor­tante de notre sport devait se tourner. Mais je pense que le tennis ne s’ar­rête jamais et que de nouvelles stars appa­raissent. Nous avons beau­coup de jeunes joueurs de la nouvelle géné­ra­tion qui sont super exci­tants à regarder. Ce sera proba­ble­ment un tennis diffé­rent, mais je pense que c’est aussi super exci­tant de ne pas savoir qui peut gagner. Nous pour­rions avoir une situa­tion comme celle‐ci à l’avenir, ou pas ! Nous verrons. »