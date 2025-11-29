AccueilATPPatrick Mouratoglou, sur la rivalité entre Alcaraz et Sinner : "Carlos va...
Patrick Mouratoglou, sur la riva­lité entre Alcaraz et Sinner : « Carlos va devoir élever son niveau, car aujourd’hui, Jannik est le meilleur au monde dans ces deux secteurs du jeu »

Particulièrement actif sur son compte Linkedin, Patrick Mouratoglou a inondé la toile de ses précieuses analyses suite à cette fin de saison 2025. Et l’en­traî­neur fran­çais a notam­ment tenu à alerter Carlos Alcaraz concer­nant l’évo­lu­tion de sa riva­lité avec Jannik Sinner. 

« Alcaraz et Sinner devien­dront des légendes. Jannik est un joueur comme on n’en a jamais vu dans l’his­toire du tennis. Alcaraz va devoir élever son niveau, car aujourd’hui, Sinner est le meilleur au monde au service et en retour. Même lors­qu’il a été en diffi­culté face à Alcaraz, Sinner a pris des risques. Ce sont des coups de cham­pion. C’est la menta­lité d’un joueur de haut niveau, et Jannik a compris qu’il en avait besoin après l’US Open. »

