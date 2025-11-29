Particulièrement actif sur son compte Linkedin, Patrick Mouratoglou a inondé la toile de ses précieuses analyses suite à cette fin de saison 2025. Et l’entraîneur français a notamment tenu à alerter Carlos Alcaraz concernant l’évolution de sa rivalité avec Jannik Sinner.
« Alcaraz et Sinner deviendront des légendes. Jannik est un joueur comme on n’en a jamais vu dans l’histoire du tennis. Alcaraz va devoir élever son niveau, car aujourd’hui, Sinner est le meilleur au monde au service et en retour. Même lorsqu’il a été en difficulté face à Alcaraz, Sinner a pris des risques. Ce sont des coups de champion. C’est la mentalité d’un joueur de haut niveau, et Jannik a compris qu’il en avait besoin après l’US Open. »
