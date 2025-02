L’accord à l’amiable entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant abouti à une suspen­sion de trois pour le numéro 1 mondial, continue de susciter de vives réactions.

S’il ne doute pas de l’in­no­cence de l’Italien, victime d’une conta­mi­na­tion, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou s’in­surge contre la gestion de l’af­faire et dénonce un trai­te­ment de faveur.

« L’affaire Sinner est un énorme scan­dale. Il ne s’agit pas de savoir s’il est coupable ou non, la ques­tion est plutôt de savoir comment l’AMA a géré la situa­tion. Tout le monde a l’impression qu’il y a deux poids, deux mesures, ce qui est clai­re­ment le cas (…) Il semble donc qu’ils se soient arrangés pour donner l’impression qu’ils l’ont un peu banni, mais pas trop, afin qu’il puisse jouer les tour­nois du Grand Chelem et, si vous regardez bien, il pourra revenir et jouer à Rome juste avant Roland Garros – en tant qu’Italien – donc cela ressemble encore plus à un coup monté. Cela ressemble à une parodie de justice. Je comprends que d’autres joueurs se demandent où est la justice », a lâché l’ac­tuel coach de Naomi Osaka dans une vidéo publiée sur sa page Instagram, dont les propos sont rapportés par Tennis Majors.