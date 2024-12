Alors que la plupart des obser­va­teurs avisés du circuit masculin ont déjà donné leur avis sur la colla­bo­ra­tion surprise entre Novak Djokovic et Andy Murray, il ne manquait plus que celui de Patrick Mouratoglou.

Et visi­ble­ment, l’en­traî­neur fran­çais a quelques doutes concer­nant la capa­cité du Britannique à se fondre réel­le­ment dans la peau de l’en­traî­neur du Serbe.

« Andy est‐il la personne idéale pour le motiver ? Je dirais oui et non. Je dirais non parce que je ne pense pas qu’il ait cette person­na­lité, il est très calme, mais il est très intel­li­gent, et je pense qu’il aura des bonnes idées sur la façon de chal­lenger Novak pour qu’il retrouve une nouvelle forme de moti­va­tion. Le défi est énorme car le niveau d’Alcaraz et de Sinner est impres­sion­nant. Il sera peut‐être plus diffi­cile pour Nivak de battre Sinner qu’Alcaraz, car Jannik ne donne rien. Sinner a les mêmes compé­tences que Novak, il couvre très bien le terrain, il ne rate rien et il prend la balle plus tôt que Novak. Donc Novak devra retrouver une forme incroyable pour dominer Sinner. Je ne dis pas que c’est facile de battre Alcaraz, ça ne l’est pas », a déclaré Mouratoglou dans le nouvel épisode de « L’Oeil du Coach ».