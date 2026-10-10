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Patrick Mouratoglou sur le meilleur coup droit du circuit entre Alcaraz et Sinner : « C’est serré mais je le choisis quand même »

Par
Thomas S
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Toujours aussi enclin à faire part de ses nombreux avis sur le tennis et son actua­lité, Patrick Mouratoglou a récem­ment désigné le joueur qui possé­dait, selon lui, le meilleur coup droit du circuit.

Et sans surprise, la duel s’est joué entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et à ce petit jeu‐là, l’en­traî­neur fran­çais a fina­le­ment choisi l’Espagnol, d’une courte tête. À noter qu’Arthur Fils occupe une très belle place dans la hiérar­chie de « The Coach ». 

« C’est très serré. Je choisis tout de même Alcaraz », a tranché Patrick au sujet du meilleur coup droit entre l’Espagnol et Sinner. 

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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