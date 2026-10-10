Toujours aussi enclin à faire part de ses nombreux avis sur le tennis et son actua­lité, Patrick Mouratoglou a récem­ment désigné le joueur qui possé­dait, selon lui, le meilleur coup droit du circuit.

Et sans surprise, la duel s’est joué entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et à ce petit jeu‐là, l’en­traî­neur fran­çais a fina­le­ment choisi l’Espagnol, d’une courte tête. À noter qu’Arthur Fils occupe une très belle place dans la hiérar­chie de « The Coach ».

« C’est très serré. Je choisis tout de même Alcaraz », a tranché Patrick au sujet du meilleur coup droit entre l’Espagnol et Sinner.