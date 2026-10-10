Toujours aussi enclin à faire part de ses nombreux avis sur le tennis et son actualité, Patrick Mouratoglou a récemment désigné le joueur qui possédait, selon lui, le meilleur coup droit du circuit.
Et sans surprise, la duel s’est joué entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et à ce petit jeu‐là, l’entraîneur français a finalement choisi l’Espagnol, d’une courte tête. À noter qu’Arthur Fils occupe une très belle place dans la hiérarchie de « The Coach ».
« C’est très serré. Je choisis tout de même Alcaraz », a tranché Patrick au sujet du meilleur coup droit entre l’Espagnol et Sinner.
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 18:18