Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour à la compé­ti­tion lors de l’US Open, du 30 août au 13 septembre.

Près de quatre mois et demi après son dernier match, l’Espagnol a donc choisi de reprendre direc­te­ment par un Grand Chelem, le dernier de la saison.

Dans un nouveau post sur Instagram, l’en­traî­neur Patrick Mouratoglou a partagé ses inter­ro­ga­tions sur le « come‐back » d’Alcaraz.

« Est‐il prêt à remporter l’US Open ? 99 % des joueurs ne peuvent pas jouer de manière constante à un très haut niveau tout au long d’un match en cinq sets. La ques­tion que je vais me poser en regar­dant le premier tour de Carlos Alcaraz est la suivante : à quel point son niveau le plus bas est‐il bas ? Parce que son meilleur niveau sera toujours incroya­ble­ment élevé. La ques­tion est de savoir à quel point son niveau le plus bas est bas, mais aussi combien de temps ce creux dure. Est‐ce que ça va durer un set entier ou juste un jeu, puis, juste après, est‐ce qu’il va reprendre l’avantage, par exemple ? Ça sera donc très impor­tant. S’il se décon­centre pendant de longues périodes et qu’il a beau­coup de hauts et de bas, alors on pourra s’inquiéter. »