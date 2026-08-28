Absent depuis avril en raison d’une blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour à la compétition lors de l’US Open, du 30 août au 13 septembre.
Près de quatre mois et demi après son dernier match, l’Espagnol a donc choisi de reprendre directement par un Grand Chelem, le dernier de la saison.
Dans un nouveau post sur Instagram, l’entraîneur Patrick Mouratoglou a partagé ses interrogations sur le « come‐back » d’Alcaraz.
« Est‐il prêt à remporter l’US Open ? 99 % des joueurs ne peuvent pas jouer de manière constante à un très haut niveau tout au long d’un match en cinq sets. La question que je vais me poser en regardant le premier tour de Carlos Alcaraz est la suivante : à quel point son niveau le plus bas est‐il bas ? Parce que son meilleur niveau sera toujours incroyablement élevé. La question est de savoir à quel point son niveau le plus bas est bas, mais aussi combien de temps ce creux dure. Est‐ce que ça va durer un set entier ou juste un jeu, puis, juste après, est‐ce qu’il va reprendre l’avantage, par exemple ? Ça sera donc très important. S’il se déconcentre pendant de longues périodes et qu’il a beaucoup de hauts et de bas, alors on pourra s’inquiéter. »
Publié le vendredi 28 août 2026 à 09:28