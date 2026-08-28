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Patrick Mouratoglou, sur le retour de Carlos Alcaraz : « On pourra s’in­quiéter pour lui dans ce cas de figure… »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour à la compé­ti­tion lors de l’US Open, du 30 août au 13 septembre.

Près de quatre mois et demi après son dernier match, l’Espagnol a donc choisi de reprendre direc­te­ment par un Grand Chelem, le dernier de la saison.

Dans un nouveau post sur Instagram, l’en­traî­neur Patrick Mouratoglou a partagé ses inter­ro­ga­tions sur le « come‐back » d’Alcaraz. 

« Est‐il prêt à remporter l’US Open ? 99 % des joueurs ne peuvent pas jouer de manière constante à un très haut niveau tout au long d’un match en cinq sets. La ques­tion que je vais me poser en regar­dant le premier tour de Carlos Alcaraz est la suivante : à quel point son niveau le plus bas est‐il bas ? Parce que son meilleur niveau sera toujours incroya­ble­ment élevé. La ques­tion est de savoir à quel point son niveau le plus bas est bas, mais aussi combien de temps ce creux dure. Est‐ce que ça va durer un set entier ou juste un jeu, puis, juste après, est‐ce qu’il va reprendre l’avantage, par exemple ? Ça sera donc très impor­tant. S’il se décon­centre pendant de longues périodes et qu’il a beau­coup de hauts et de bas, alors on pourra s’inquiéter. »

Publié le vendredi 28 août 2026 à 09:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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