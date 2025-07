Au cours d’une conver­sa­tion filmée avec Nick Kyrgios en marge de son exhi­bi­tion, l’UTS, Patrick Mouratoglou a e quelque sorte déclaré sa flamme envers Novak Djokovic, un joueur qu’il admire depuis de nombreuses années.

« Je l’aime vrai­ment. Savez‐vous ce que j’aime chez lui ? C’est proba­ble­ment le seul joueur de tennis, un grand cham­pion, que j’ai vu pendant très long­temps qui ne se préoc­cupe pas des autres. Il a ses convic­tions et il les défend, même si tout le monde est contre lui. C’est incroyable. Nous vivons dans un monde où tout le monde suit les tendances et a peur de faire quelque chose de mal. Il est prudent, mais lors­qu’il croit en quelque chose, rien ne peut l’ar­rêter. Je pense que c’est vrai­ment, vrai­ment spécial. J’y attache beau­coup d’im­por­tance, encore plus aujourd’hui avec les médias sociaux et tout le reste. »