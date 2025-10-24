Moins d’une semaine après la terrible bles­sure d’Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche sur le tournoi de Stockholm, Patrick Mouratoglou, ancien entraî­neur du Danois, a expliqué, dans une publi­ca­tion sur son compte Instagram, que ce fâcheux contre­temps pouvait fina­le­ment s’avérer bénéfique.

« C’est la pire chose qui puisse arriver à un joueur profes­sionnel. Mais peut‐être que dans deux ans, Holger pensera que c’est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je dis toujours que dans les moments les plus diffi­ciles, c’est là que les choses les plus inté­res­santes se produisent la plupart du temps. Il ne peut pas le voir main­te­nant, mais dans quelques semaines après son opéra­tion et sa réédu­ca­tion, il va proba­ble­ment s’ouvrir à d’autres choses qu’il n’a pas le temps de faire le reste du temps parce qu’il est complè­te­ment absorbé par son tennis. Je pense que cela peut être un excellent moment pour réflé­chir. Quand les joueurs traversent une période diffi­cile, je sais que leur état d’esprit peut changer un peu, et c’est à ce moment‐là que l’on peut apporter des chan­ge­ments qui auront un impact immense sur leur carrière. »