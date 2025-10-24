Moins d’une semaine après la terrible blessure d’Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche sur le tournoi de Stockholm, Patrick Mouratoglou, ancien entraîneur du Danois, a expliqué, dans une publication sur son compte Instagram, que ce fâcheux contretemps pouvait finalement s’avérer bénéfique.
« C’est la pire chose qui puisse arriver à un joueur professionnel. Mais peut‐être que dans deux ans, Holger pensera que c’est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je dis toujours que dans les moments les plus difficiles, c’est là que les choses les plus intéressantes se produisent la plupart du temps. Il ne peut pas le voir maintenant, mais dans quelques semaines après son opération et sa rééducation, il va probablement s’ouvrir à d’autres choses qu’il n’a pas le temps de faire le reste du temps parce qu’il est complètement absorbé par son tennis. Je pense que cela peut être un excellent moment pour réfléchir. Quand les joueurs traversent une période difficile, je sais que leur état d’esprit peut changer un peu, et c’est à ce moment‐là que l’on peut apporter des changements qui auront un impact immense sur leur carrière. »
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 16:40