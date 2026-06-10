Toujours aussi présent sur les réseaux sociaux, Patrick Mouratoglou a forcé­ment analysé le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros, son tout premier dans un tournoi du Grand Chelem.

Et après avoir déclaré que la finale face à Flavio Cobolli ne pouvait pas lui échapper étant donné les circons­tances de la rencontre, l’en­traî­neur fran­çais a détaillé les deux chan­ge­ments prin­ci­paux dans le jeu de l’Allemand qui lui ont permis de réaliser son rêve.

« Il est inté­res­sant de comprendre pour­quoi Sascha Zverev est devenu cham­pion de Grand Chelem. Si l’on compare le jeu de Sascha d’il y a quatre ou cinq ans à celui d’aujourd’hui, on constate une évolu­tion consi­dé­rable. Il commet­tait telle­ment de doubles fautes. Il a résolu ce problème. Son jeu et son place­ment sur le court ont changé. Il y a quatre ou cinq ans, il se tenait trois mètres derrière la ligne de fond, se dépla­çait partout, ne ratait presque rien, jouait en profon­deur, et cela suffi­sait pour battre tous les joueurs, sauf les tout meilleurs. Aujourd’hui, d’une manière géné­rale, il est beau­coup plus près de la ligne de fond, ce qui lui donne la possi­bi­lité de se déplacer vers l’intérieur du court lorsque la balle est plus courte et d’en tirer parti, ainsi que derrière son service. Il possède l’un des meilleurs services au monde. Quand on est prêt à monter au filet, c’est complè­te­ment diffé­rent. Ce sont les deux prin­ci­pales diffé­rences qui ont fait de lui un cham­pion du Grand Chelem. Et je me souviens avoir dit il y a deux ans qu’il ne gagne­rait jamais un Grand Chelem s’il conti­nuait à faire ce qu’il faisait. Il faut jouer pour gagner, pas pour faire rater l’adversaire, et c’est un grand changement. »