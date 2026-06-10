Toujours aussi présent sur les réseaux sociaux, Patrick Mouratoglou a forcément analysé le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros, son tout premier dans un tournoi du Grand Chelem.
Et après avoir déclaré que la finale face à Flavio Cobolli ne pouvait pas lui échapper étant donné les circonstances de la rencontre, l’entraîneur français a détaillé les deux changements principaux dans le jeu de l’Allemand qui lui ont permis de réaliser son rêve.
« Il est intéressant de comprendre pourquoi Sascha Zverev est devenu champion de Grand Chelem. Si l’on compare le jeu de Sascha d’il y a quatre ou cinq ans à celui d’aujourd’hui, on constate une évolution considérable. Il commettait tellement de doubles fautes. Il a résolu ce problème. Son jeu et son placement sur le court ont changé. Il y a quatre ou cinq ans, il se tenait trois mètres derrière la ligne de fond, se déplaçait partout, ne ratait presque rien, jouait en profondeur, et cela suffisait pour battre tous les joueurs, sauf les tout meilleurs. Aujourd’hui, d’une manière générale, il est beaucoup plus près de la ligne de fond, ce qui lui donne la possibilité de se déplacer vers l’intérieur du court lorsque la balle est plus courte et d’en tirer parti, ainsi que derrière son service. Il possède l’un des meilleurs services au monde. Quand on est prêt à monter au filet, c’est complètement différent. Ce sont les deux principales différences qui ont fait de lui un champion du Grand Chelem. Et je me souviens avoir dit il y a deux ans qu’il ne gagnerait jamais un Grand Chelem s’il continuait à faire ce qu’il faisait. Il faut jouer pour gagner, pas pour faire rater l’adversaire, et c’est un grand changement. »
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 19:39