Interrogé par nos confrères de RMC Info au sujet de la formi­dable carrière de Richard Gasquet, le coach actuel d’Osaka est allé plus loin dans l’ana­lyse en expli­quant que seule­ment trois des 4 Mousquetaires avaient le poten­tiel de remporter des tour­nois du Grand Chelem.

🗣💬 « Sa fin de carrière montre à quel point c’est un amou­reux du tennis. Il a fait partie d’une géné­ra­tion excep­tion­nelle dont on aurait aimé tirer plus.«



Patrick Mouratoglou rend hommage à Richard Gasquet, qui a annoncé mettre fin sa carrière en mai 2025. pic.twitter.com/X3gteZawwt — RMC Sport (@RMCsport) October 27, 2024

« On atten­dait plus de lui (NDLR : Richard Gasquet) comme on atten­dait plus des autres. On avait poten­tiel­le­ment trois joueurs, quatre dans le top dix avec Gilles Simon mais on en avait trois avec lesquels on pouvait espérer gagner un grand chelem ou plus. Il reste que ce sont des joueurs qui ont fait une carrière énorme, longue avec une présence dans le top 10 pour la plus grande partie de la carrière d’au­tant que ce sont des joueurs qui ont battu prati­que­ment tous les meilleurs mondiaux donc on a eu une géné­ra­tion exceptionnelle »