Si Alexander Zverev a débloqué son compteur en Grand Chelem à Roland‐Garros, avant d’atteindre la finale de Wimbledon, Patrick Mouratoglou estime qu’il doit continuer sur cette voie et naturellement devenir un joueur plus agressif afin de pouvoir atteindre le niveau de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
« Il a clairement franchi un nouveau cap. Est‐il déjà au niveau d’Alcaraz et de Sinner ? Je ne pense pas. Et même s’il a livré l’une de ses meilleures performances en finale et que Sinner n’était, à mon avis, pas au meilleur de sa forme, il n’a tout de même pas réussi à s’imposer. Pour pouvoir jouer de manière agressive avec constance et efficacité, il doit prouver qu’il est capable de le faire encore et encore jusqu’à ce que cela devienne une seconde nature. Sinon, il entame, par exemple, la tournée américaine en sachant qu’il va battre les autres joueurs sur lesquels il dispose d’une marge de manœuvre. Il recommence alors à contrôler le jeu depuis la ligne de fond, sans être aussi agressif. Cela montrera qu’il n’a pas vraiment franchi le cap. Il doit s’entraîner à cela à chaque match, ce qu’il n’a pas encore fait. »
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 13:18