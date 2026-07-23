Accueil ATP

Patrick Mouratoglou : « Zverev a clai­re­ment franchi un nouveau cap mais est‐il déjà au niveau d’Alcaraz et de Sinner ? Je ne pense pas »

Par
Baptiste Mulatier
-
221

Si Alexander Zverev a débloqué son comp­teur en Grand Chelem à Roland‐Garros, avant d’at­teindre la finale de Wimbledon, Patrick Mouratoglou estime qu’il doit conti­nuer sur cette voie et natu­rel­le­ment devenir un joueur plus agressif afin de pouvoir atteindre le niveau de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. 

« Il a clai­re­ment franchi un nouveau cap. Est‐il déjà au niveau d’Alcaraz et de Sinner ? Je ne pense pas. Et même s’il a livré l’une de ses meilleures perfor­mances en finale et que Sinner n’était, à mon avis, pas au meilleur de sa forme, il n’a tout de même pas réussi à s’imposer. Pour pouvoir jouer de manière agres­sive avec constance et effi­ca­cité, il doit prouver qu’il est capable de le faire encore et encore jusqu’à ce que cela devienne une seconde nature. Sinon, il entame, par exemple, la tournée améri­caine en sachant qu’il va battre les autres joueurs sur lesquels il dispose d’une marge de manœuvre. Il recom­mence alors à contrôler le jeu depuis la ligne de fond, sans être aussi agressif. Cela montrera qu’il n’a pas vrai­ment franchi le cap. Il doit s’entraîner à cela à chaque match, ce qu’il n’a pas encore fait. »

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 13:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥