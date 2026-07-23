Si Alexander Zverev a débloqué son comp­teur en Grand Chelem à Roland‐Garros, avant d’at­teindre la finale de Wimbledon, Patrick Mouratoglou estime qu’il doit conti­nuer sur cette voie et natu­rel­le­ment devenir un joueur plus agressif afin de pouvoir atteindre le niveau de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Il a clai­re­ment franchi un nouveau cap. Est‐il déjà au niveau d’Alcaraz et de Sinner ? Je ne pense pas. Et même s’il a livré l’une de ses meilleures perfor­mances en finale et que Sinner n’était, à mon avis, pas au meilleur de sa forme, il n’a tout de même pas réussi à s’imposer. Pour pouvoir jouer de manière agres­sive avec constance et effi­ca­cité, il doit prouver qu’il est capable de le faire encore et encore jusqu’à ce que cela devienne une seconde nature. Sinon, il entame, par exemple, la tournée améri­caine en sachant qu’il va battre les autres joueurs sur lesquels il dispose d’une marge de manœuvre. Il recom­mence alors à contrôler le jeu depuis la ligne de fond, sans être aussi agressif. Cela montrera qu’il n’a pas vrai­ment franchi le cap. Il doit s’entraîner à cela à chaque match, ce qu’il n’a pas encore fait. »