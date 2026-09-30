En tant que créa­teur de l’UTS, une exhi­bi­tion qui se joue avec des règles et un système de points diffé­rents, Patrick Mouratoglou allait forcé­ment avoir quelque chose à redire sur le format trop clas­sique de la Laver Cup. Il n’a donc pas hésité à direc­te­ment donner son avis lors d’une publi­ca­tion sur Instagram.

« La seule chose que je regrette, mais qui n’affecte en rien la qualité du produit, c’est le système de nota­tion. Des efforts ont été faits pour que les matchs ne soient pas trop longs (super tie‐break au 3e set), mais j’aurais aimé aller beau­coup plus loin, à l’image de ce que nous faisons à l’UTS. Il faudrait repenser complè­te­ment le système de nota­tion. Quand on propose une vision aussi moderne du tennis, il faut aller jusqu’au bout. On ne peut pas s’arrêter à mi‐chemin. Mais je pense que, dans l’ensemble, ce format est formidable. »