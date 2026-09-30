En tant que créateur de l’UTS, une exhibition qui se joue avec des règles et un système de points différents, Patrick Mouratoglou allait forcément avoir quelque chose à redire sur le format trop classique de la Laver Cup. Il n’a donc pas hésité à directement donner son avis lors d’une publication sur Instagram.
« La seule chose que je regrette, mais qui n’affecte en rien la qualité du produit, c’est le système de notation. Des efforts ont été faits pour que les matchs ne soient pas trop longs (super tie‐break au 3e set), mais j’aurais aimé aller beaucoup plus loin, à l’image de ce que nous faisons à l’UTS. Il faudrait repenser complètement le système de notation. Quand on propose une vision aussi moderne du tennis, il faut aller jusqu’au bout. On ne peut pas s’arrêter à mi‐chemin. Mais je pense que, dans l’ensemble, ce format est formidable. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 19:09