Vice‐capitaine de la Team World aux côtés d’Andre Agassi, Patrick Rafter, après avoir expliqué comment il comptait stopper Carlos Alcaraz, a rendu hommage au joueur espagnol. Selon lui, aucun joueur au monde ne possède sa puissance naturelle.
« Il peut produire de la puissance depuis n’importe où, et personne d’autre n’a ce pouvoir. Il est probablement l’un des joueurs les plus rapides que nous ayons jamais vus dans le monde du tennis. Cette combinaison est assez impressionnante, sans compter qu’il maîtrise tous les coups. »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 17:07