Vice‐capitaine de la Team World aux côtés d’Andre Agassi, Patrick Rafter, après avoir expliqué comment il comp­tait stopper Carlos Alcaraz, a rendu hommage au joueur espa­gnol. Selon lui, aucun joueur au monde ne possède sa puis­sance naturelle.

« Il peut produire de la puis­sance depuis n’im­porte où, et personne d’autre n’a ce pouvoir. Il est proba­ble­ment l’un des joueurs les plus rapides que nous ayons jamais vus dans le monde du tennis. Cette combi­naison est assez impres­sion­nante, sans compter qu’il maîtrise tous les coups. »