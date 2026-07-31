Cette semaine, Cruz Hewitt a connu sa première grosse exposition sur le circuit ATP. À l’ATP 500 de Washington, le fils de l’ancien numéro un mondial aura franchit le premier tour, avant de s’incliner contre son compatriote Alex De Minaur. Pas de doutes, une expérience très enrichissante pour la suite.
Une fenêtre d’exposition suffisante pour taper dans l’œil de Pat Rafter. Pour l’Australien, voir le joueur de 17 ans à Melbourne en janvier prochain est une évidence.
« Il a dû traverser pas mal d’épreuves lui aussi. Je veux dire, ce n’est pas facile d’être le fils de Lleyton Hewitt. Ce n’est pas sa faute, ce n’est pas celle de Lleyton, c’est juste comme ça. Il a 17 ans. Voyons ce qui va se passer dans les quatre prochaines années. Ça va lui prendre un peu de temps. On va beaucoup parler de lui. Parfois, vous allez le trouver insupportable, parfois, vous allez le trouver génial. C’est ça, grandir. Je suis sûr qu’il est bien, car au fond, c’est un bon garçon. Il s’en sortira très bien. Il jouera l’Open d’Australie, c’est certain. Il vient de prouver qu’il en est capable. Et on n’a pas de jeunes talents qui émergent. Il a de très bonnes chances d’obtenir une wild card. Je sais que c’est choquant c’est tout simplement un sport sacrément choquant en soi. On est là, exposé », a analysé le double champion en Grand Chelem, dont les propos sont relayés par Nine.com.
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 11:53