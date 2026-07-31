Cette semaine, Cruz Hewitt a connu sa première grosse expo­si­tion sur le circuit ATP. À l’ATP 500 de Washington, le fils de l’an­cien numéro un mondial aura fran­chit le premier tour, avant de s’in­cliner contre son compa­triote Alex De Minaur. Pas de doutes, une expé­rience très enri­chis­sante pour la suite.

Une fenêtre d’ex­po­si­tion suffi­sante pour taper dans l’œil de Pat Rafter. Pour l’Australien, voir le joueur de 17 ans à Melbourne en janvier prochain est une évidence.

« Il a dû traverser pas mal d’épreuves lui aussi. Je veux dire, ce n’est pas facile d’être le fils de Lleyton Hewitt. Ce n’est pas sa faute, ce n’est pas celle de Lleyton, c’est juste comme ça. Il a 17 ans. Voyons ce qui va se passer dans les quatre prochaines années. Ça va lui prendre un peu de temps. On va beau­coup parler de lui. Parfois, vous allez le trouver insup­por­table, parfois, vous allez le trouver génial. C’est ça, grandir. Je suis sûr qu’il est bien, car au fond, c’est un bon garçon. Il s’en sortira très bien. Il jouera l’Open d’Australie, c’est certain. Il vient de prouver qu’il en est capable. Et on n’a pas de jeunes talents qui émergent. Il a de très bonnes chances d’obtenir une wild card. Je sais que c’est choquant c’est tout simple­ment un sport sacré­ment choquant en soi. On est là, exposé », a analysé le double cham­pion en Grand Chelem, dont les propos sont relayés par Nine.com.