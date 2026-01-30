D’ordinaire très discret dans les médias, l’ancien numéro 1 mondial et double vainqueur de l’US Open, Patrick Rafter, était récemment de passage dans le podcast, Shaped by Trent Cotchin.
Notamment interrogé sur son compatriote, Nick Kyrgios, dont la fin de carrière semble de plus en plus de proche après quasiment deux ans sans compétition à cause de blessures à répétition, Pat a regretté le manque d’implication du finaliste de Wimbledon 2022 comparé à son immense talent.
« Quand on voit un talent comme Nick arriver, en tant que public australien, on est vraiment déçu parce qu’il n’a pas atteint son potentiel. Ce gars était tellement talentueux et doué que cela m’effrayait, car il ne redeviendra jamais ce qu’il était. S’il avait eu l’attitude de son compatriote australien, Dane Sweeny, s’il avait eu cette combinaison, vous vous seriez dit : « Oh mon Dieu, ce gars va remporter 10 Grands Chelems. » Je vous le dis tout de suite, il était vraiment aussi bon que ça. C’est juste décevant. Je pense qu’il exprimait sa frustration à travers son attitude et son manque d’engagement, parce qu’il avait peur. C’est dommage. Il a une personnalité tellement différente. Je faisais partie de ceux qui voulaient le changer. Au final, j’ai dû tout laisser tomber. »
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 13:03