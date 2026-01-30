D’ordinaire très discret dans les médias, l’an­cien numéro 1 mondial et double vain­queur de l’US Open, Patrick Rafter, était récem­ment de passage dans le podcast, Shaped by Trent Cotchin.

Notamment inter­rogé sur son compa­triote, Nick Kyrgios, dont la fin de carrière semble de plus en plus de proche après quasi­ment deux ans sans compé­ti­tion à cause de bles­sures à répé­ti­tion, Pat a regretté le manque d’im­pli­ca­tion du fina­liste de Wimbledon 2022 comparé à son immense talent.

« Quand on voit un talent comme Nick arriver, en tant que public austra­lien, on est vrai­ment déçu parce qu’il n’a pas atteint son poten­tiel. Ce gars était telle­ment talen­tueux et doué que cela m’ef­frayait, car il ne rede­viendra jamais ce qu’il était. S’il avait eu l’at­ti­tude de son compa­triote austra­lien, Dane Sweeny, s’il avait eu cette combi­naison, vous vous seriez dit : « Oh mon Dieu, ce gars va remporter 10 Grands Chelems. » Je vous le dis tout de suite, il était vrai­ment aussi bon que ça. C’est juste déce­vant. Je pense qu’il expri­mait sa frus­tra­tion à travers son atti­tude et son manque d’en­ga­ge­ment, parce qu’il avait peur. C’est dommage. Il a une person­na­lité telle­ment diffé­rente. Je faisais partie de ceux qui voulaient le changer. Au final, j’ai dû tout laisser tomber. »