L’éternel débat du GOAT parmi les membres du Big Three semble s’être estompé cette année avec la victoire de Novak Djokovic aux Jeux Olympiques de Paris.

Le Serbe fait désor­mais telle­ment l’una­ni­mité que même Paul Annacone, ancien coach de Roger Federer, a reconnu que son ancien protégé n’était que le numéro trois selon lui, et qu’il avait été dépassé par ses compères Nadal et Djokovic.

« Le numéro trois, c’est le grand Roger Federer. C’était quel­qu’un de spec­ta­cu­laire, c’était Picasso avec une raquette de tennis. Le numéro deux, c’est le grand Rafael Nadal. En tête… il suffit de regarder les face‐à‐face. Djokovic a juste été un peu meilleur que les deux autres pendant une période plus longue. Croyez le ou non, Roger Federer est mon numéro trois. Il y a 10 ans, j’au­rais pensé que Federer était sans équi­voque le meilleur, et puis il y a eu Rafael Nadal et Novak Djokovic. »