Ancien entraî­neur de Pete Sampras, Roger Federer ou encore Tim Henman, Paul Annacone connaît bien Rafael Nadal pour l’avoir affronté en tant que coach lors­qu’il était aux côtés du Suisse entre 2010 et 2013.

Et à l’oc­ca­sion de la fin de carrière du cham­pion espa­gnol, l’Américain a eu une réflexion inté­res­sante lors d’un podcast sur Tennis Channel.

« Le seul défaut de Rafa était aussi son plus grand atout : son humi­lité. Il y a des moments où je le regar­dais et je me deman­dais comment il n’avait pas un plus gros ego. Il était toujours si gracieux et si humble dans ce qu’il faisait que parfois cela entra­vait sa capa­cité à entrer sur le terrain et à écraser la balle. Et quand Rafa était vulné­rable, il n’écra­sait pas suffi­sam­ment la balle et nous l’avons vu lors de son dernier match en carrière (face à Van De Zandschulp) parce qu’il n’avait pas assez joué et que c’est sa pire surface, du coup sa balle tour­nait beau­coup et elle restait en l’air. Mais à cause de son humi­lité, il n’est pas entré sur le court et n’a pas commencé à envoyer des balles partout. »