Désormais consul­tant pour Tennis Channel, Paul Annacone est le seul homme au monde à avoir eu la chance d’en­traîner deux des meilleurs joueurs de l’his­toire : Pete Sampras et Roger Federer.

Lors d’une tribune écrite pour le journal The Athletic, relayée par nos confrères d’Ubitennis, l’Américain est revenu sur le moment où son compa­triote aux 14 titres du Grands Chelem avait appris qu’il n’était plus seul déten­teur de ce record car un certain Roger Federer venait de l’égaler.

« Pete Sampras et moi nous prépa­rions à jouer au golf en Californie, au moment même où Roger Federer s’apprêtait à égaler le record de Pete : 14 titres du Grand Chelem en simple messieurs. Au premier trou, j’ai demandé à Pete ce qu’il en pensait. ‘Qu’en penses‐tu ?’. Je n’oublierai jamais sa réponse. Il a simple­ment dit : ‘Je sais ce que ça m’a coûté d’atteindre ce record, alors je trouve ça génial’. Pete était parfai­te­ment serein, nulle­ment préoc­cupé par son palmarès, ce qui en dit long sur sa personnalité. »