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Paul Annacone, ancien coach de Sampras et Federer : « Je n’ou­blierai jamais la réponse de Pete lorsque Roger s’ap­prê­tait à égaler son record en Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Désormais consul­tant pour Tennis Channel, Paul Annacone est le seul homme au monde à avoir eu la chance d’en­traîner deux des meilleurs joueurs de l’his­toire : Pete Sampras et Roger Federer. 

Lors d’une tribune écrite pour le journal The Athletic, relayée par nos confrères d’Ubitennis, l’Américain est revenu sur le moment où son compa­triote aux 14 titres du Grands Chelem avait appris qu’il n’était plus seul déten­teur de ce record car un certain Roger Federer venait de l’égaler. 

« Pete Sampras et moi nous prépa­rions à jouer au golf en Californie, au moment même où Roger Federer s’apprêtait à égaler le record de Pete : 14 titres du Grand Chelem en simple messieurs. Au premier trou, j’ai demandé à Pete ce qu’il en pensait. ‘Qu’en penses‐tu ?’. Je n’oublierai jamais sa réponse. Il a simple­ment dit : ‘Je sais ce que ça m’a coûté d’atteindre ce record, alors je trouve ça génial’. Pete était parfai­te­ment serein, nulle­ment préoc­cupé par son palmarès, ce qui en dit long sur sa personnalité. »

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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