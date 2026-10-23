Désormais consultant pour Tennis Channel, Paul Annacone est le seul homme au monde à avoir eu la chance d’entraîner deux des meilleurs joueurs de l’histoire : Pete Sampras et Roger Federer.
Lors d’une tribune écrite pour le journal The Athletic, relayée par nos confrères d’Ubitennis, l’Américain est revenu sur le moment où son compatriote aux 14 titres du Grands Chelem avait appris qu’il n’était plus seul détenteur de ce record car un certain Roger Federer venait de l’égaler.
« Pete Sampras et moi nous préparions à jouer au golf en Californie, au moment même où Roger Federer s’apprêtait à égaler le record de Pete : 14 titres du Grand Chelem en simple messieurs. Au premier trou, j’ai demandé à Pete ce qu’il en pensait. ‘Qu’en penses‐tu ?’. Je n’oublierai jamais sa réponse. Il a simplement dit : ‘Je sais ce que ça m’a coûté d’atteindre ce record, alors je trouve ça génial’. Pete était parfaitement serein, nullement préoccupé par son palmarès, ce qui en dit long sur sa personnalité. »
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 15:15