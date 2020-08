Beaucoup de champions et aussi d’observateurs ont souvent répété que cette reprise serait différente pour les jeunes joueurs par rapport aux plus expérimentés. Une théorie que reprend avec ses mots, Paul Annacone, aujourd’hui coach de Taylor Fritz : « Pour les joueurs plus âgés, c’est différent parce qu’ils ont déjà parcouru un long chemin. Ils peuvent se reposer, récupérer, et laisser leur corps revenir à la normale » a expliqué Paul.

Le coach américain évite aussi de comparer cette période à celle classique d’une préparation d’avant saison : « C’est probablement deux fois plus long donc la comparaison ne fonctionne pas. De plus, personne n’a jamais vécu une telle chose, il y a donc beaucoup de paramètres qui sont inconnues. Ce que je préconise, c’est d’aborder cette reprise sans stress avec l’esprit ouvert car on revient de loin. L’essentiel, c’est ce que je dis à Taylor, est de positiver. Cela permet de se sortir plus rapidement de cette période pour le moins très difficile »