Lors d’un chat vidéo, Paul Annacone, l’ancien coach de Roger Federer a abordé plusieurs sujets concernant la manière de former un champion et notamment le sujet des routines d’avant-match.

Paul a notamment insisté sur la capacité du Suisse à ne pas confondre par exemple un échauffement avec ce qu’il se passera réellement lors d’un duel : « Federer avait une très bonne compréhension de la différence entre l’échauffement et la pratique. C’est une chose que j’implore les entraîneurs d’enseigner aux jeunes joueurs, c’est tellement important. Chez Pete Sampras comme chez Roger, il y avait cette capacité à ne pas confondre les choses. Lors d’un échauffement vous vous voulez juste sentir la balle, vous sentir à l’aise, faire bouger votre corps et pas commencer à tester des choses, il faut juste savoir se mettre en route. Cela a une vraie influence pour pouvoir rentrer rapidement dans le match et être compétitif. Roger avait compris cela rapidement. L’avant match était finalement toujours le même, une demi-heure de coups lors du warm-up, et toujours un briefing complet la veille de quelques minutes pour se fixer les axes tactiques. Chez Federer les routines d’avant match sont aussi un critère de performance ».