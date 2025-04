Invité à se prononcer sur les diffi­cultés rencon­trés par Carlos Alcaraz durant le début de saison et notam­ment la tournée améri­caine avec les Masters 1000 d’Indian Wells et Miami, Paul Annacone, ancien coach de Roger Federer et Pete Sampras, a estimé que ce n’était pas surpre­nant compte tenu du style de jeu de l’Espagnol.

« Je pense qu’his­to­ri­que­ment, il aura un peu plus de vola­ti­lité parce qu’il a telle­ment de variété dans sa façon de jouer. En raison de sa person­na­lité, il s’avance, il reste en arrière, il frappe des balles tombantes, il frappe des coups gagnants, il joue de manière régu­lière. Il va donc connaître des hauts et des bas, plus que quel­qu’un comme Jannik Sinner, qui est est plus régu­lier. Son plafond est un peu plus élevé, mais je pense aussi que le plan­cher est un peu plus bas. Il se peut donc qu’Alcaraz subisse encore quelques défaites, mais cela ne me dérange pas – il n’y aura que de l’élec­tri­cité. Et puis, le gars a gagné deux tour­nois du Grand Chelem l’année dernière, donc tout n’est pas mauvais », a déclaré Annacone sur le plateau de Tennis Channel.