Entraîneur de Pete Sampras de 1996 à 2022, Paul Annacone a récemment évoqué sa collaboration avec l’Américain et la mentalité de ce dernier concernant son record de titre en Grand Chelem, qui a ensuite été battu par Federer, Nadal et Djokovic.
Et visiblement, Pistole Pete s’est tranquillement rendu à l’évidence face aux trois phénomènes.
« Pete a toujours eu les idées très claires sur les objectifs à atteindre. Quand il jouait, il était très exigeant envers lui‐même et je crois n’avoir jamais vu personne d’aussi sévère que lui dans son auto‐évaluation. Mais lorsque Roger, puis Rafael Nadal et Novak Djokovic l’ont dépassé, il a réagi sereinement, comme pour dire : ‘C’est tout simplement incroyable : ils sont trop forts’. Dans la vie, chacun trouve ses propres motivations. Dans notre sport, tout est amplifié, car au final, on est complètement seul. Dans d’autres sports aussi, il y a des athlètes, comme Tom Brady ou Michael Jordan, qui sont devenus de véritables icônes sportives, mais ils faisaient partie d’une équipe. Le tennis est différent ; à certains égards, c’est un sport un peu plus « narcissique ». C’est à toi de découvrir, en cherchant en toi‐même, les motivations qui te poussent à aller de l’avant. Dans le cas de Pete, la plus grande motivation, dès son plus jeune âge, a toujours été de remporter le plus grand nombre possible de titres du Grand Chelem. Son objectif était d’établir ce record et rien ne l’aurait empêché de l’atteindre. Pete était l’un des rares à être capable de gérer l’énorme pression liée à l’obtention d’un certain résultat et de continuer, malgré cette pression, à réaliser d’excellentes performances. »
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 10:10