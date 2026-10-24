Entraîneur de Pete Sampras de 1996 à 2022, Paul Annacone a récem­ment évoqué sa colla­bo­ra­tion avec l’Américain et la menta­lité de ce dernier concer­nant son record de titre en Grand Chelem, qui a ensuite été battu par Federer, Nadal et Djokovic.

Et visi­ble­ment, Pistole Pete s’est tran­quille­ment rendu à l’évi­dence face aux trois phénomènes.

« Pete a toujours eu les idées très claires sur les objec­tifs à atteindre. Quand il jouait, il était très exigeant envers lui‐même et je crois n’avoir jamais vu personne d’aussi sévère que lui dans son auto‐évaluation. Mais lorsque Roger, puis Rafael Nadal et Novak Djokovic l’ont dépassé, il a réagi serei­ne­ment, comme pour dire : ‘C’est tout simple­ment incroyable : ils sont trop forts’. Dans la vie, chacun trouve ses propres moti­va­tions. Dans notre sport, tout est amplifié, car au final, on est complè­te­ment seul. Dans d’autres sports aussi, il y a des athlètes, comme Tom Brady ou Michael Jordan, qui sont devenus de véri­tables icônes spor­tives, mais ils faisaient partie d’une équipe. Le tennis est diffé­rent ; à certains égards, c’est un sport un peu plus « narcis­sique ». C’est à toi de décou­vrir, en cher­chant en toi‐même, les moti­va­tions qui te poussent à aller de l’avant. Dans le cas de Pete, la plus grande moti­va­tion, dès son plus jeune âge, a toujours été de remporter le plus grand nombre possible de titres du Grand Chelem. Son objectif était d’établir ce record et rien ne l’aurait empêché de l’atteindre. Pete était l’un des rares à être capable de gérer l’énorme pres­sion liée à l’obtention d’un certain résultat et de conti­nuer, malgré cette pres­sion, à réaliser d’excellentes performances. »