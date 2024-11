L’ancien coach de Roger Federer s’est beau­coup exprimé sur le circuit en abor­dant beau­coup de sujets lié à la saison 2024.

Selon lui, il faudrait apporter quelques modi­fi­ca­tions car il y a des anomalies.

Il a notam­ment parlé du cas d’Alexandre Zverev ou plus exac­te­ment sur celui d’Alcaraz qui malgré ses deux titres en Grand Chelem finit l’année 3ème. Ce débat est sans fin et si Carlos avait été plus perfor­mant sur le circuit clas­sique, il serait devant l’Allemand.

« À mon avis, Sasha Zverev a connu une année incroyable. Les points ne mentent pas. Il a joué une quan­tité incroyable de tennis, mais si vous gagnez deux tour­nois majeurs et que vous n’êtes pas classé n°2 mondial, cela signifie pour moi qu’il y a un problème dans le système. »