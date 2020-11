Consultant chez Eurosport, Paul-Henri Mathieu s’est exprimé au sujet de l’émergence de la nouvelle génération. Il considère, à juste titre, que cette année 2020 a été charnière, que l’écart se réduit et que tout devient presque possible : « L’écart se réduit. Et le fait d’affronter régulièrement Djokovic, Rafa et Roger, ça permet aux Thiem, Medvedev et autres, d’élever leur niveau de jeu. C’est ce qu’ont fait les trois entre eux d’ailleurs : ils se sont fait progresser les uns les autres« .

Paul-Henri Mathieu insiste aussi sur le coté leader de Thiem dans ce mouvement : « Le fait d’avoir gagné l’US Open, ça a débloqué pas mal de choses chez lui. Il a battu régulièrement, sur ses dernières confrontations, les meilleurs. Il a même un ratio positif contre eux ces deux dernières années. Et ça, ça ne trompe pas. Son niveau de jeu moyen s’est vraiment élevé. Le fait que Thiem batte réulièrement Federer, Nadal et Djokovic, ça donne plus d’espoir à ceux qui sont derrière. Ils se disent : ‘Pourquoi pas nous ?’ Et c’est pour ça que d’autres y parviennent. Ce n’est pas parce que les trois monstres sont moins forts, c’est parce que ceux qui les talonnent commencent à avoir plus confiance en euxQuand ces jeunes rentrent sur le court, ils ne partent plus du tout battus. C’est vraiment du 50-50 dans leur tête », voila une analyse plein de bon sens, il faut dire que PHM est un observateur pertinent et régulier de qu’il se passe sur le circuit.