On reste sur notre numéro 25 encore ce jour car il était très riche. S’il y a un match qui a marqué la décennie 2001-2011, c’est bien le Paul-Henri Mathieu – Rafael Nadal de 2006 au troisième tour de Roland-Garros (5-7, 6-4, 6-4, 6-4). « Paulo » avait bien voulu évoqué avec nous ce duel fratricide qui a marqué tous les esprits des fans même si comme il l’a évoqué, il n’était pas à quelques points de la victoire.

La question

On en fait trop sur ce match ? Quand on a questionné les gens sur 40 matches de la décennie, ils nou l’ont souvent cité….

Je pense que c’était un match très relevé. Il y avait un super niveau de jeu, on a fait un excellent match tous les deux. Un gros combat physique, beaucoup de points gagnants. Vu du court, c’était assez impressionnant.

La question bonus

Avec le recul, Rafael Nadal continue à croire que c’est l’un des matches les plus durs qu’il ait eu à jouer sur terre. Cela te surprend ?

C’était un duel très intense pour moi, mais pour lui aussi, j’imagine. Il était crevé à la fin, c’est vrai. De toute façon, contre lui, sur terre battue, on est obligé de mettre énormément d’intensité. Tous les points sont accrochés. Sur les plans psychologiques et physique, j’étais à 200 %.

La question super bonus

On dit souvent que PHM est passé à côté de grands exploits. Est-ce que c’est le match qui t’apporte le plus de regrets ?

Non pas vraiment ! J’ai perdu en quatre sets, je ne menais qu’une manche à zéro… Disons que je n’étais pas à quelques points de la victoire, même si les sets étaient accrochés.