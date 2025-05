S’il avait déjà terminé le jeu en août dernier en rempor­tant la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris, le seul grand titre qui manquait à son palmarès, Novak Djokovic a encore franchi un nouveau cap ce samedi à Genève.

Lauréat du 100e trophée de sa carrière, le Serbe est entré un peu plus dans la légende avec ce nouvel accomplissement.

Paul McNamee, ancien numéro 1 mondial en double et 24e en simple, a parfai­te­ment résumé la situa­tion sur son compte Twitter.

Phenomenal achie­ve­ment by Novak Djokovic… #1 playing record in history … 10 Australian Open titles… today he achieves 100 ATP titles.. and has twice won all the Masters 1000’s … nothing left to do tbh