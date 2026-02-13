Deux semaines après la magni­fique victoire en cinq sets de Novak Djokovic contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, certains ont encore du mal à s’en remettre.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur austra­lien, Paul McNamee, qui a eu la chance d’as­sister depuis les tribunes à cette perfor­mance mémo­rable du Serbe, qui aura 39 ans en mai prochain.

Thank you… quite simply, as I said at the time, the best hard­court match I ever saw live in person…. for Nole at his stage of his career to take down Sinner at his own game in a Slam 5 set semi final was remar­kable… a perfor­mance for the ages — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) February 13, 2026

« Merci… tout simple­ment, comme je l’ai dit à l’époque, le meilleur match sur surface dure que j’ai jamais vu en direct… Pour Nole, à ce stade de sa carrière, battre Sinner à son propre jeu lors d’une demi‐finale en cinq sets d’un tournoi du Grand Chelem était remar­quable… Une perfor­mance mémo­rable », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial en double après le partage des moments forts du match.