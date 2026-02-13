AccueilATPPaul McNamee : "C'est le meilleur match de Djokovic auquel j'ai assisté...
Paul McNamee : « C’est le meilleur match de Djokovic auquel j’ai assisté sur cette surface. C’était une perfor­mance mémorable »

Thomas S
Par Thomas S

Deux semaines après la magni­fique victoire en cinq sets de Novak Djokovic contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, certains ont encore du mal à s’en remettre.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur austra­lien, Paul McNamee, qui a eu la chance d’as­sister depuis les tribunes à cette perfor­mance mémo­rable du Serbe, qui aura 39 ans en mai prochain. 

« Merci… tout simple­ment, comme je l’ai dit à l’époque, le meilleur match sur surface dure que j’ai jamais vu en direct… Pour Nole, à ce stade de sa carrière, battre Sinner à son propre jeu lors d’une demi‐finale en cinq sets d’un tournoi du Grand Chelem était remar­quable… Une perfor­mance mémo­rable », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial en double après le partage des moments forts du match. 

Publié le vendredi 13 février 2026 à 16:41

