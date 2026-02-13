Deux semaines après la magnifique victoire en cinq sets de Novak Djokovic contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, certains ont encore du mal à s’en remettre.
C’est notamment le cas de l’ancien joueur australien, Paul McNamee, qui a eu la chance d’assister depuis les tribunes à cette performance mémorable du Serbe, qui aura 39 ans en mai prochain.
Thank you… quite simply, as I said at the time, the best hardcourt match I ever saw live in person…. for Nole at his stage of his career to take down Sinner at his own game in a Slam 5 set semi final was remarkable… a performance for the ages— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) February 13, 2026
« Merci… tout simplement, comme je l’ai dit à l’époque, le meilleur match sur surface dure que j’ai jamais vu en direct… Pour Nole, à ce stade de sa carrière, battre Sinner à son propre jeu lors d’une demi‐finale en cinq sets d’un tournoi du Grand Chelem était remarquable… Une performance mémorable », a écrit l’ancien numéro 1 mondial en double après le partage des moments forts du match.
Publié le vendredi 13 février 2026 à 16:41