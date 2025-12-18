Depuis que Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero ont annoncé à la surprise géné­rale la fin de leur fruc­tueuse colla­bo­ra­tion, les réac­tions sont diverses et variées.

Alors que certains obser­va­teurs estiment que cette déci­sion pour­rait avoir de lourdes consé­quences sur la suite de la carrière de l’ac­tuel numéro 1 mondial et sur sa quête de tour­nois du Grand Chelem, l’an­cien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, a tenu à tempérer en insis­tant sur la qualité excep­tion­nelle du jeu de l’Espagnol.

Those who now have doubts that Alcaraz will not win many more Slams, as Federer did without a coach for many years, unde­res­ti­mate the makeup of his game… powerful and imagi­na­tive, a combi­na­tion which can only be built on a base of clay, along with so many greats — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) December 17, 2025

« Ceux qui doutent aujourd’hui qu’Alcaraz remporte encore de nombreux tour­nois du Grand Chelem, comme Federer l’a fait pendant de nombreuses années sans entraî­neur, sous‐estiment la compo­si­tion de son jeu… puis­sant et imagi­natif, une combi­naison qui ne peut se construire que sur une base de terre battue, à l’instar de tant d’autres grands joueurs. »