Depuis que Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero ont annoncé à la surprise générale la fin de leur fructueuse collaboration, les réactions sont diverses et variées.
Alors que certains observateurs estiment que cette décision pourrait avoir de lourdes conséquences sur la suite de la carrière de l’actuel numéro 1 mondial et sur sa quête de tournois du Grand Chelem, l’ancien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, a tenu à tempérer en insistant sur la qualité exceptionnelle du jeu de l’Espagnol.
Those who now have doubts that Alcaraz will not win many more Slams, as Federer did without a coach for many years, underestimate the makeup of his game… powerful and imaginative, a combination which can only be built on a base of clay, along with so many greats— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) December 17, 2025
« Ceux qui doutent aujourd’hui qu’Alcaraz remporte encore de nombreux tournois du Grand Chelem, comme Federer l’a fait pendant de nombreuses années sans entraîneur, sous‐estiment la composition de son jeu… puissant et imaginatif, une combinaison qui ne peut se construire que sur une base de terre battue, à l’instar de tant d’autres grands joueurs. »
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 15:14