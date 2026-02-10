AccueilATPPaul McNamee d'accord avec Mats Wilander : "Guillermo Vilas mérite la place...
Paul McNamee d’ac­cord avec Mats Wilander : « Guillermo Vilas mérite la place de numéro 1 mondial, qui lui a été refusée parce que les clas­se­ments n’étaient pas publiés régulièrement »

« Chaque jour qui passe est une injus­tice supplé­men­taire, surtout compte tenu de son état de santé. Le tennis lui doit beau­coup », a récem­ment déclaré Mats Wilander à propos de Guillermo Vilas. 

Pour rappel, l’an­cien joueur argentin, vain­queur de 72 titres en carrière, dont quatre en Grand Chelem, n’a toujours pas été reconnu comme numéro 1 mondial alors qu’il a clai­re­ment été prouvé après un recal­cule des points attri­bués au milieu des années 70 qu’il aurait dû occuper le trône de l’ATP pendant cinq semaines en 1975 et deux autres en 1976. 

Atteint de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années et dans un état de santé très précaire, Vilas a égale­ment reçu le soutien de l’an­cien numéro 1 mondial en double et 24e en simple, Paul McNamee. 

« Je suis tout à fait d’ac­cord (avec Mats Wilander)… Vilas mérite la première place du clas­se­ment, qu’il a légi­ti­me­ment gagnée, mais qui lui a été refusée parce que les clas­se­ments n’étaient pas publiés régu­liè­re­ment, comme c’était la norme. »

Publié le mardi 10 février 2026 à 14:50

