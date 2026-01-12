Invité à s’ex­primer sur Novak Djokovic à moins d’une semaine du début de l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), l’an­cien numéro 1 mondial et multiple vain­queur en Grand Chelem, Paul McNamee, a égale­ment évoqué la popu­la­rité contrastée du Serbe au pays des kangou­rous malgré son immense palmarès (10 fois lauréat à Melbourne).

Et selon lui, c’est le carac­tère parfois volca­nique de Novak sur le court qui ne passe­rait pas bien auprès des Australiens.

« La popu­la­rité, non, pas telle­ment (en Australie). Cela dit, j’ai passé quelque temps dans les Balkans et il est très popu­laire dans cette partie du monde. C’est tout le contraire en Europe de l’Est par rapport à l’Occident. Il est aimé dans cette partie du monde. Je pense qu’il en fait un peu trop pour le goût de l’Australien moyen. Cela agace. Je connais Novak person­nel­le­ment et c’est un type adorable, mais il dérange les Australiens. Je le comprends. Ses manières ne nous corres­pondent pas, mais c’est un type bien. La façon dont nous l’avons traité pendant la COVID, en le expul­sant, m’a fait honte. Nous avons expulsé du pays l’homme le plus en forme de la planète. C’était choquant », a déclaré McNamee chez nos confrères de Nine.