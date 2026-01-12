Invité à s’exprimer sur Novak Djokovic à moins d’une semaine du début de l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), l’ancien numéro 1 mondial et multiple vainqueur en Grand Chelem, Paul McNamee, a également évoqué la popularité contrastée du Serbe au pays des kangourous malgré son immense palmarès (10 fois lauréat à Melbourne).
Et selon lui, c’est le caractère parfois volcanique de Novak sur le court qui ne passerait pas bien auprès des Australiens.
« La popularité, non, pas tellement (en Australie). Cela dit, j’ai passé quelque temps dans les Balkans et il est très populaire dans cette partie du monde. C’est tout le contraire en Europe de l’Est par rapport à l’Occident. Il est aimé dans cette partie du monde. Je pense qu’il en fait un peu trop pour le goût de l’Australien moyen. Cela agace. Je connais Novak personnellement et c’est un type adorable, mais il dérange les Australiens. Je le comprends. Ses manières ne nous correspondent pas, mais c’est un type bien. La façon dont nous l’avons traité pendant la COVID, en le expulsant, m’a fait honte. Nous avons expulsé du pays l’homme le plus en forme de la planète. C’était choquant », a déclaré McNamee chez nos confrères de Nine.
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 16:16