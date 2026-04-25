L’annonce a fait l’effet d’un coup de tonnerre sur le monde du tennis.
Officiellement forfait pour le restant de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, à cause d’une blessure manifestement sérieuse au niveau de l’avant‐bras droit, Carlos Alcaraz a reçu des centaines de messages de soutien.
Ancien numéro 1 mondial en double, 24e en simple et grand admirateur de l’Espagnol, le toujours sympathique Paul McNamee a forcément regretté l’absence du double tenant du titre sur le terre battue parisienne dans un mois.
News that Carlos Alcaraz is not playing Roland Garros hits hard. A grand master, with that rare combination of shapes and angles, of power and touch, of disguise and control… and that smile ! He will be deeply missed on clay’s biggest stage… get well Senor— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) April 25, 2026
« La nouvelle selon laquelle Carlos Alcaraz ne jouera pas Roland‐Garros est un coup dur. Un véritable maître, doté de cette rare combinaison de mouvements et d’angles, de puissance et de finesse, de feintes et de maîtrise… sans oublier ce sourire ! Il nous manquera énormément sur la plus grande scène de la terre battue… Bon rétablissement, Señor. »
Publié le samedi 25 avril 2026 à 15:38