L’annonce a fait l’effet d’un coup de tonnerre sur le monde du tennis.

Officiellement forfait pour le restant de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, à cause d’une bles­sure mani­fes­te­ment sérieuse au niveau de l’avant‐bras droit, Carlos Alcaraz a reçu des centaines de messages de soutien.

Ancien numéro 1 mondial en double, 24e en simple et grand admi­ra­teur de l’Espagnol, le toujours sympa­thique Paul McNamee a forcé­ment regretté l’ab­sence du double tenant du titre sur le terre battue pari­sienne dans un mois.

News that Carlos Alcaraz is not playing Roland Garros hits hard. A grand master, with that rare combi­na­tion of shapes and angles, of power and touch, of disguise and control… and that smile ! He will be deeply missed on clay’s biggest stage… get well Senor — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) April 25, 2026

« La nouvelle selon laquelle Carlos Alcaraz ne jouera pas Roland‐Garros est un coup dur. Un véri­table maître, doté de cette rare combi­naison de mouve­ments et d’angles, de puis­sance et de finesse, de feintes et de maîtrise… sans oublier ce sourire ! Il nous manquera énor­mé­ment sur la plus grande scène de la terre battue… Bon réta­blis­se­ment, Señor. »