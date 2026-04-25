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Paul McNamee : « La nouvelle selon laquelle Carlos Alcaraz ne jouera pas Roland‐Garros est un coup dur. Il nous manquera énor­mé­ment sur la plus grande scène de la terre battue »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

L’annonce a fait l’effet d’un coup de tonnerre sur le monde du tennis.

Officiellement forfait pour le restant de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, à cause d’une bles­sure mani­fes­te­ment sérieuse au niveau de l’avant‐bras droit, Carlos Alcaraz a reçu des centaines de messages de soutien. 

Ancien numéro 1 mondial en double, 24e en simple et grand admi­ra­teur de l’Espagnol, le toujours sympa­thique Paul McNamee a forcé­ment regretté l’ab­sence du double tenant du titre sur le terre battue pari­sienne dans un mois. 

« La nouvelle selon laquelle Carlos Alcaraz ne jouera pas Roland‐Garros est un coup dur. Un véri­table maître, doté de cette rare combi­naison de mouve­ments et d’angles, de puis­sance et de finesse, de feintes et de maîtrise… sans oublier ce sourire ! Il nous manquera énor­mé­ment sur la plus grande scène de la terre battue… Bon réta­blis­se­ment, Señor. »

Publié le samedi 25 avril 2026 à 15:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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