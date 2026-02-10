« Chaque jour qui passe est une injustice supplémentaire, surtout compte tenu de son état de santé. Le tennis lui doit beaucoup », a récemment déclaré Mats Wilander à propos de Guillermo Vilas.
Pour rappel, l’ancien joueur argentin, vainqueur de 72 titres en carrière, dont quatre en Grand Chelem, n’a toujours pas été reconnu comme numéro 1 mondial alors qu’il a clairement été prouvé après un recalcule des points attribués au milieu des années 70 qu’il aurait dû occuper le trône de l’ATP pendant cinq semaines en 1975 et deux autres en 1976.
Atteint de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années et dans un état de santé très précaire, Vilas a également reçu le soutien de l’ancien numéro 1 mondial en double et 24e en simple, Paul McNamee.
Agree 100%… Vilas is owed the #1 ranking which he rightfully earned but was denied due to them not being regularly published as was the norm— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) February 10, 2026
« Je suis tout à fait d’accord (avec Mats Wilander)… Vilas mérite la première place du classement, qu’il a légitimement gagnée, mais qui lui a été refusée parce que les classements n’étaient pas publiés régulièrement, comme c’était la norme. »
Publié le mardi 10 février 2026 à 14:50