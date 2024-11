Dans un entre­tien accordé à As, Paula Badosa invite tous les fans à soutenir main­te­nant Carlos Alcaraz surtout depuis que l’on connait la date de retraire de Rafael Nadal.

« La vérité est que c’est triste car au final on ne pense jamais que ce moment viendra. Et fina­le­ment, c’est une personne que vous avez tant admirée, qui est votre idole, qui est votre modèle… Alors, main­te­nant vous voyez que ça se termine et c’est très triste. En même temps, ce sera très émou­vant, mais c’est dommage et on se rend compte à quel point le temps passe vite, non ? Il y a deux jours, nous regar­dions sa finale contre Roger, et main­te­nant c’est fini. Mais bon, je pense que cela montre aussi que nous devons profiter de chaque instant, de chaque athlète, et le valo­riser beau­coup aussi. Maintenant, nous avons Carlitos et nous devons prendre soin de lui et le valo­riser comme il se doit »