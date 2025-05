Paula et Stefanos ont donné une inter­view croisée pour un média grec où ils ont évoqué leur rela­tion. Le sujet du mariage a été évoqué et Paula ne veut pas se mettre la pression.

« Le mariage est une union d’âmes. S’il vient à un moment donné, il viendra natu­rel­le­ment. Ce n’est pas quelque chose qui nous est imposé. C’est une ques­tion d’amour, de connexion, de vie quoti­dienne » a expliqué Paula.

Une réponse complétée par Stefanos : « C’est le plus grand amour que j’ai ressenti au cours de mes 26 années de vie. Pour moi, le mariage dans de telles situa­tions se déroule avec une grande norma­lité et sans pres­sion sur le moment et la manière de le faire »