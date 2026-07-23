Finaliste de Roland‐Garros 2021, aujourd’hui 398e joueuse mondiale et absente depuis le 4 mai dernier à cause d’une énième blessure, Anastasia Pavlyuchenkova était récemment de passage sur la chaîne Youtube, Vise.
Après s’être exprimée sans langue de bois sur Naomi Osaka et ses fameuses tenues, la joueuse russe s’est exprimée sur la situation et la forme de Novak Djokovic à 39 ans.
« Djokovic est un mystère. C’est comme s’il n’était pas humain. Qui aurait cru qu’il jouerait encore à son âge et qu’il atteindrait les demi‐finales d’un Grand Chelem ? Une demi‐finale ne doit pas être considérée comme un échec pour lui, mais son objectif est toujours de remporter les plus grands tournois. Il doit décider dans quelle mesure il est judicieux de poursuivre sa carrière, quels sont ses objectifs et quel est son état physique. Mais pourquoi ne continuerait‐il pas ? »
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 12:09