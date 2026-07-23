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Pavlyuchenkova sur Djokovic : « Une demi‐finale ne doit pas être consi­dérée comme un échec pour lui, mais son objectif est toujours de gagner les plus grands tour­nois. Il doit donc prendre une décision »

Par
Baptiste Mulatier
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Finaliste de Roland‐Garros 2021, aujourd’hui 398e joueuse mondiale et absente depuis le 4 mai dernier à cause d’une énième bles­sure, Anastasia Pavlyuchenkova était récem­ment de passage sur la chaîne Youtube, Vise.

Après s’être exprimée sans langue de bois sur Naomi Osaka et ses fameuses tenues, la joueuse russe s’est exprimée sur la situa­tion et la forme de Novak Djokovic à 39 ans. 

« Djokovic est un mystère. C’est comme s’il n’était pas humain. Qui aurait cru qu’il joue­rait encore à son âge et qu’il attein­drait les demi‐finales d’un Grand Chelem ? Une demi‐finale ne doit pas être consi­dérée comme un échec pour lui, mais son objectif est toujours de remporter les plus grands tour­nois. Il doit décider dans quelle mesure il est judi­cieux de pour­suivre sa carrière, quels sont ses objec­tifs et quel est son état physique. Mais pour­quoi ne continuerait‐il pas ? »

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 12:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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