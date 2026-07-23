Finaliste de Roland‐Garros 2021, aujourd’hui 398e joueuse mondiale et absente depuis le 4 mai dernier à cause d’une énième bles­sure, Anastasia Pavlyuchenkova était récem­ment de passage sur la chaîne Youtube, Vise.

Après s’être exprimée sans langue de bois sur Naomi Osaka et ses fameuses tenues, la joueuse russe s’est exprimée sur la situa­tion et la forme de Novak Djokovic à 39 ans.

« Djokovic est un mystère. C’est comme s’il n’était pas humain. Qui aurait cru qu’il joue­rait encore à son âge et qu’il attein­drait les demi‐finales d’un Grand Chelem ? Une demi‐finale ne doit pas être consi­dérée comme un échec pour lui, mais son objectif est toujours de remporter les plus grands tour­nois. Il doit décider dans quelle mesure il est judi­cieux de pour­suivre sa carrière, quels sont ses objec­tifs et quel est son état physique. Mais pour­quoi ne continuerait‐il pas ? »