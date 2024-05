Lors d’une inter­view accordée à Punto de Break, le co‐entraîneur de Casper Ruud, Pedro Clar, a évoqué les grandes finales perdues par son joueur ces dernières années : Miami 2022 (contre Alcaraz), Roland‐Garros 2022 (Nadal), l’US Open 2022 (Alcaraz), le Masters 2022 (Djokovic), Roland‐Garros 2023 (Djokovic) et Monte‐Carlo 2024 (Tsitsipas).

« Ce titre à Barcelone (son premier en ATP 500 après avoir remporté 10 ATP 250, ndlr) peut l’aider à se débar­rasser un peu de cette étiquette. En fin de compte, affronter Rafa, Djokovic et Alcaraz, ce n’est pas facile non plus (…) Si le tennis a été injuste avec Casper ? Je ne pense pas. Si vous gagnez, c’est parce que vous le méritez, tout comme si vous perdez, c’est parce que vous n’avez pas fait ce qu’il fallait, ou parce que l’autre joueur était meilleur. Je ne pense pas que le tennis ait été injuste envers Casper, si main­te­nant c’est à son tour de gagner, tant mieux, nous verrons si la dyna­mique des grandes finales change à partir de ce moment‐là », a déclaré celui qui colla­bore avec le père de Casper, Cristian Ruud (ex‐39e).