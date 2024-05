Un premier sacre en Grand Chelem et la place de numéro 1 mondial : l’enjeu était à la fois double et immense lors de la finale de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud, remportée par l’Espagnol (6−4, 2–6, 7–6, 6–3).

Lors d’une inter­view accordée à Punto de Break, le co‐entraîneur du Norvégien, Pedro Clar, est revenu sur cette oppor­tu­nité manquée.

« Les premières semaines, c’est vrai qu’on y pense, on se souvient qu’on était proche, ou on pense à ce qui se serait passé si Carlos avait perdu contre Sinner en quarts de finale, mais on ne sait jamais avec ce genre de choses. Évidemment, le fait d’avoir été si près du but et de ne pas l’avoir atteint vous fait réflé­chir, mais ce n’est pas grave. Je ne pense pas que cela ait généré quelque chose de spécial pour lui, il a continué à travailler comme d’ha­bi­tude, et j’es­père qu’il aura à nouveau cette chance. »