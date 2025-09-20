Actuel 67e joueur mondial, l’Espagnol Pedro Martinez a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de Tennis 365 dans laquelle il évoque l’évo­lu­tion de son sport. Selon lui, Jannik Sinner incarne parfai­te­ment ce nouveau tennis.

« Je pense que tout va plus vite. La plupart des joueurs ont un bon revers, un bon coup droit, et ils jouent un tennis plat, géné­ra­le­ment direct. On ne voit plus autant d’échanges ni autant de varia­tions dans la vitesse de la balle. On ne voit plus beau­coup de slices. Les joueurs montent beau­coup plus au filet, ce qui rend le jeu plus rapide et plus plat. En quatre ou cinq coups, le point est terminé. Quand on voit Sinner jouer, c’est le meilleur exemple du style moderne. Il faut donc s’y préparer et être prêt à être rapide dès les premières balles. Je pense que c’est le plus impor­tant. Avant, on voyait davan­tage de tactiques. Les joueurs construi­saient davan­tage les points, ouvraient le court, jouaient haut sur le revers et sur l’autre côté, puis montaient au filet. Maintenant, c’est très rapide. C’est le plus grand chan­ge­ment. Personnellement, je préfère le tennis d’avant. »