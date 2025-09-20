Actuel 67e joueur mondial, l’Espagnol Pedro Martinez a récemment accordé une interview à nos confrères de Tennis 365 dans laquelle il évoque l’évolution de son sport. Selon lui, Jannik Sinner incarne parfaitement ce nouveau tennis.
« Je pense que tout va plus vite. La plupart des joueurs ont un bon revers, un bon coup droit, et ils jouent un tennis plat, généralement direct. On ne voit plus autant d’échanges ni autant de variations dans la vitesse de la balle. On ne voit plus beaucoup de slices. Les joueurs montent beaucoup plus au filet, ce qui rend le jeu plus rapide et plus plat. En quatre ou cinq coups, le point est terminé. Quand on voit Sinner jouer, c’est le meilleur exemple du style moderne. Il faut donc s’y préparer et être prêt à être rapide dès les premières balles. Je pense que c’est le plus important. Avant, on voyait davantage de tactiques. Les joueurs construisaient davantage les points, ouvraient le court, jouaient haut sur le revers et sur l’autre côté, puis montaient au filet. Maintenant, c’est très rapide. C’est le plus grand changement. Personnellement, je préfère le tennis d’avant. »
