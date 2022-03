La ques­tion de l’argent sur le circuit est rede­venue d’ac­tua­lité depuis la retraite préma­turée prise par Ashleigh Barty.

Interrogée sur ce sujet en confé­rence de presse, la joueuse améri­caine Jessica Pegula a tenu à préciser les choses la concernant.

« Les meilleurs joueurs, ils ne jouent pas vrai­ment pour plus d’argent. Ils ont déjà gagné assez d’argent. Regardez Roger Federer, il aurait pu arrêter depuis un moment et personne ne l’au­rait blâmé. Il dit qu’il aime le sport. J’ai l’im­pres­sion d’avoir le même ressenti. J’aime concourir et j’aime le défi et la corvée de le faire. Je pense honnê­te­ment que j’adore le sport. Je pense que j’ai juste beau­coup de passion pour le jeu. Ouais, j’aime concourir et être là‐bas. C’est telle­ment amusant pour moi, et je pense qu’en fin de compte, la plupart des joueurs jouent pour ça »