« Je trouve un peu irres­pec­tueux que vous passiez sous silence ce qui s’est passé entre les deux, à savoir la période où j’ai commencé à rattraper, comme vous dites, Rafa et Roger, et main­te­nant où je rattrape Carlos et Jannik, et il y a proba­ble­ment une période d’environ 15 ans entre les deux où je domi­nais les tour­nois du Grand Chelem. Je pense donc qu’il est impor­tant de mettre cela en pers­pec­tive. Pour être honnête, je n’ai pas l’impression d’être à la pour­suite de quelqu’un », répon­dait Novak Djokovic à un jour­na­liste qui décla­rait ceci : « Au début de votre carrière, lorsque vous pour­sui­viez Roger et Rafa pour remporter des titres, et main­te­nant, à la fin de votre carrière, vous pour­suivez Jannik et Carlos »

S’il est tombé les armes à la main en finale contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a réalisé un match mémo­rable contre Jannik Sinner en demies.

Dans le podcast « Player’s Box », dont les propos sont relayés par Tennis Head, la 6e joueuse mondiale est revenu sur ce petit moment de tension entre le Serbe de 38 ans et le jour­na­liste, qui a pu lui donner une moti­va­tion supplémentaire.

« J’ai l’im­pres­sion que cela l’a motivé à battre Jannik. C’était juste avant, n’est‐ce pas ? Je pense que cela a allumé une flamme. C’était bien ! »