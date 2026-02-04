« Je trouve un peu irrespectueux que vous passiez sous silence ce qui s’est passé entre les deux, à savoir la période où j’ai commencé à rattraper, comme vous dites, Rafa et Roger, et maintenant où je rattrape Carlos et Jannik, et il y a probablement une période d’environ 15 ans entre les deux où je dominais les tournois du Grand Chelem. Je pense donc qu’il est important de mettre cela en perspective. Pour être honnête, je n’ai pas l’impression d’être à la poursuite de quelqu’un », répondait Novak Djokovic à un journaliste qui déclarait ceci : « Au début de votre carrière, lorsque vous poursuiviez Roger et Rafa pour remporter des titres, et maintenant, à la fin de votre carrière, vous poursuivez Jannik et Carlos »
S’il est tombé les armes à la main en finale contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a réalisé un match mémorable contre Jannik Sinner en demies.
Dans le podcast « Player’s Box », dont les propos sont relayés par Tennis Head, la 6e joueuse mondiale est revenu sur ce petit moment de tension entre le Serbe de 38 ans et le journaliste, qui a pu lui donner une motivation supplémentaire.
« J’ai l’impression que cela l’a motivé à battre Jannik. C’était juste avant, n’est‐ce pas ? Je pense que cela a allumé une flamme. C’était bien ! »
Publié le mercredi 4 février 2026 à 16:29