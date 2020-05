Alors que Vasek Pospisil a explique que seulement 12 joueurs du Top 20 étaient d’accord avec le plan d’aide présenté par Novak Djokovic, l’Argentin Guido Pella qui s’exprimait lors d’un podcast a clairement rejoint le clan de Dominic Thiem : « Je préfère aider les gens de ma ville qui meurent et qui n’ont pas de nourriture, c’est plus urgent que le sport. Par exemple, récemment Cristian Garin est passé de la 60ème place à la 18ème, je trouve donc arbitraire qu’il ait à payer la somme liée à son nouveau classement. Comme je trouve pas logiquement qu’un joueur comme Jack Sock puisse recevoir une aide alors qu’il a déjà gagné plus de 10 millions de dollars. J’aime l’idée de venir en aide mais pas celle d’être obligé de donner une somme pour venir en aide sur un groupe de joueurs dont je ne connais pas réellement les besoins. Je pense que c’est à l’ATP de faire des arbitrages pour que la répartition soit juste et que l’on soit tous bien informés. »

On a beau dire ce que l’on veut mais les débats autour de ce fonds de soutien n’en finissent plus et il prouve une nouvelle fois que les joueurs de tennis sont quelques peu égocentrés…