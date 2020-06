Les commentaires n’en finissent plus sur l’affaire de l’Adria Tour et les différents cas positifs au Covid-19. Guido Pella, 35e joueur mondial, s’est exprimé sur TyC Sports et il a eu des mots très durs concernant Novak Djokovic : « Au-delà des intentions que Djokovic avait, il n’est pas juste qu’il ait pu organiser un tel tournoi alors que le monde entier souffre de la pandémie. Il a joué avec la santé de beaucoup de gens, il a franchi une ligne dont il sera difficile de revenir en arrière. Il a manqué de respect au monde du tennis. Ce qu’il a fait n’a aucun sens, il a manqué de respect au monde entier. La diffusion de vidéos où on les voit en train de danser n’aide pas et je ne sais pas comment il va s’en sortir. »

Le numéro 1 mondial essuie de très grosses critiques des différents acteurs de la petite balle jaune. Avec ses récentes prises de position sur l’US Open, les prochaines semaines s’annoncent mouvementées pour le Serbe…